林全不捲派系鬥爭 周刊爆：台電、中油董座由小英拍板

2017-08-25 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕815全台大停電使得民進黨派系鬥爭浮上檯面，周刊報導，院方人士透露，行政院長林全不想捲入民進黨內派系鬥爭風暴，因此台電、中油人事案，還是會讓總統蔡英文親自拍板定案。

《時報周刊》報導，徐永明在8月21日質詢林全時，當面向他力薦前行政院長蘇貞昌出任中油董座、游錫堃出任台電董座，立委陳明文也大推游錫堃去台電，不過林全沒正面回應徐永明，卻透露在停電後曾請益游錫堃相關事情。

院方人士指出，林全不想捲入民進黨內的派系鬥爭，所以台電、中油董座人選，最後的決定權還是在蔡英文手上。