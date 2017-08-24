國民黨萬案減到1200？ 前瞻預算明續協商

2017-08-24 20:42

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院本會期第三次臨時會今繼續協商「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，立院國民黨團釋出善意，表示願縮減提案數量，不過朝野後續處理程序仍未有共識。前瞻預算案後續審查如何進行，仍待明上午協商決定。若明再無結論，就直接送入院會表決；若有共識，則將提前處理「國體法修正草案」。

前瞻預算案今進入第3天協商。民進黨團原本主張，依循過去審查特別預算和總預算的慣例，以「項」為單位處理，並照「會議規範」規定，依據提案的先後順序處理，且「一事不二議」。不過國民黨團認為，「會議規範」只能當參考，且「款、項、目、節」都要處理。

因朝野無交集，協商數度陷入膠著。蘇嘉全建議，國民黨團可將所提的10421項提案，整併至800案來處理，加上其他主決議等，最後共以1千案內處理，即可趕在臨時會最後一天的31日前審議完畢。

民進黨團也做出讓步，同意依照「款、項、目、節」進行處理。民進黨團總召柯建銘強調，時間控管很重要，必須要31日前完成審查。

國民黨團原只提出願整併至1500案，不過在其他黨團抗議下，國民黨團經內部討論，表示願整併至1200案。國民黨團書記長林為洲表示，若協商有進展，就可以大量減少，明天中午就把整併的案子處理好。