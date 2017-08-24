政院赴大潭電廠調查 815大停電「多層防護未落實」

2017-08-24 19:51

〔記者李欣芳／台北報導〕為釐清815全台大停電事故發生原因，行政院今天召開「815停電事故行政調查專案小組第2次會議」，下午並至大潭電廠現地實勘，專案小組委員認為本案不只是單一環節操作問題，而是多個防護環節未落實，應還原整個系統的風險管控，強化多層式防護機制，由硬體、軟體及標準作業程序等全面強化。同時，並請中油公司補充說明內部分層負責授權情形及現場監督權責，以利釐清人員行政責任。

行政院今晚發布新聞稿表示，外界認為台電電力系統相對脆弱，因此應就系統韌性強化，擬定短中長程目標。目前立即作法，建議台電與中油對於關鍵性維修、施工等管理介面應加強橫向聯繫，避免再發生疏失。

行政院指出，針對815停電事故發生原因，必須從源頭檢討系統性的不合理問題，並建構多層防護概念。也希望把檢討成果應用在其他電廠的體檢，這是專案小組的重要目的之一。

政院專案小組今天到大潭電廠現地實勘時，由中油及台電公司引領專案小組委員現場解說事故發生經過，也就專案小組第1次會議委員所關心重點：真正造成斷氣及停電的原因、是否有標準作業程序（SOP）及現場監督人力與防呆機制等提出補充報告。

專案小組後續將依中油及台電所提供的資料及現場重建狀況，調查釐清事故原因並提出改善建議，務期於最短時間內完成調查報告。