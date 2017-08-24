張小月：對岸應遣送陳由豪回台 接受法律制裁

2017-08-24 19:07

〔記者林良昇／台北報導〕遭我國通緝、潛逃中國的前東帝士集團創辦人陳由豪計畫配合中國「一帶一路」政策，對菲律賓投資3690億美元，陸委會主委張小月今表示，陳由豪是惡名昭彰的經濟罪犯，中國應將陳由豪遣送回台，繩之以法。

張小月今下午與媒體茶敘，對於陳由豪即將赴菲律賓投資，張小月強調，外交部已由我駐菲律賓代表處，第一時間跟菲律賓政府聯繫，告訴菲國陳由豪是惡名昭彰的經濟罪犯，過去用欺騙手段在台灣犯下相當多的經濟犯罪行為。

張小月說，政府提醒菲國政府要特別注意陳由豪，應將陳遣送回台接受法律制裁。也提醒菲律賓大眾、民間，要能夠認清陳由豪是惡名昭彰的惡棍、是經濟罪犯，要特別留心，不要受騙上當。

張小月表示，多年以來，陳由豪是台灣通緝要犯裡的重要名單，過去我政府也透過兩岸間管道，多次要求，希望對岸根據兩岸相關協議把陳由豪送回台灣，也曾在兩岸事務首長會議提出，但遺憾中國都沒有正面回應，呼籲中國將陳由豪送回台灣繩之以法。

張小月也指出，兩岸的問題不是一方能解決，蔡英文總統提到新情勢、新問卷，與其對岸要我方一直「做那個做這個」，實際上新情勢是兩岸雙方有共同責任，要坐下來共同面對問題，找到解決方案。

張小月強調，兩岸對一些問題可能有不同看法，應要接觸、溝通，只有接觸、溝通才能找到解決問題的看法，如果都不來往，可能永遠找不到解決辦法，溝通交流才是最重要的。