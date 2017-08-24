代理經濟部沈榮津上任 首要任務健檢電網、推綠能

2017-08-24 18:10

〔記者黃佩君／台北報導〕前經濟部長李世光因815停電去職，由嫻熟政務的經濟部次長沈榮津「救火」代理。對上任後經濟部任務，沈榮津今天指出，目前急需處理的部分是強化電網、如期完成電源開發計畫，包括新機組、天然氣接收站、離岸風電及太陽光電等綠能計畫，都要如期上路。

沈榮津今天與媒體會面，說明經濟部後續將推動的政務。在815停電過後，沈榮津表示，目前急需處理的部分，主要是強化電力系統強韌性及供電能力，奠定能源轉型的基礎。

沈榮津說，在供給面部分，發電端要確保既有的機組正常運作，其中包括也要如期完成目前預定的電源開發計畫，新機組及天然氣接收站都要如期上路。同時也要讓綠能如期供電，包括太陽能2年計畫及風力發電4年計畫，都要按時實踐。

此外也要提升電網強韌性，沈榮津說，這裡面包括硬體、維護、調度能力，以及推動智慧電網、智慧電表。他強調，目前行政院已成立小組執行電力系統健檢方案，將邀請專家來檢視整頓台灣電網的強度及規劃；目前會先盤點強化既有的硬體，包括電塔、電纜等，將強度及應力都先穩住，然後再盤點規劃結構面。

而在中長期方面，經濟部也會繼續負擔推動前瞻基礎建設、落實5加2創新產業任務。沈榮津特別提出離岸風電國產化、「小而美」平價工業區、軌道建設帶隊練兵等3項目。

沈榮津說，未來離岸風機國產化比例希望可到7成，國產化進度會有明顯方案，對開發商的評選會有明確的在地化項目。他也強調，目前國外的風場開發商也已認知到這樣的政策，在與國內零組件廠商洽談中，接下來會請能源局訂出國產化關鍵技術項目，希望離岸風電國產化能「前4年外圍、後4年核心」。

沈榮津說，外圍項目是指葉片、鋼構等；核心項目則是指變速器、減速齒輪機、開關設備等，他強調國產化「一定要碰到核心才有意義」，但因前2、3年有建置時程的壓力，因此初期僅外圍國產化即可，2020以後的5年才開始進行核心國產化，也逐步培養台灣業者實力。

而在軌道建設帶隊練兵方面，經濟部則與交通部協商，交通部提出需求後，經濟部將由工業局帶頭整合台灣業者。沈榮津舉例，這些項目包括台鐵汰舊換新計畫、未來高鐵的馬達車廂改善汰換、新捷運及輕軌系統的需求等。而台車可負責車輛、中鋼機械製造轉向架，空調照明台灣也已有下游零件商；再加上馬達由國內大廠跟國際廠商合作，希望能逐步納入國際大廠的供應鏈體系，用台灣自身的商機建立起自主的軌道產業生態鏈。

而在產業促進投資方面，除了原有的單一窗口招商外，也要透過前瞻計畫的「城鄉建設」面解決產業用地不足問題。沈榮津說，過去地方政府所開發的工業區，往往公共設施不是很完善，希望能透過前瞻建設完善以後活化應用，利用此機會開發平價「小而美」的工業區，除了有地方特色以外，也能成為中小企業的練兵場域。

而在下會期會推動的優先法案方面，沈榮津則指出，希望目前在立院審議中的產創條例能加速通過，而礦業法及公司法近期整理後，預計九月報行政院。而在經濟部組織改造部分，則待行政院通知。