「退將赴中」更嚴格管制 陸委會民調：6成民眾支持

2017-08-24 17:42

〔記者林良昇／台北報導〕陸委會今天公布民調，6成以上民眾認為，政府推動將退離職高階官員及將領赴中管制期間，改為「至少三年，只能增加不能減少」的作法適當，陸委會指出，政府考量兩岸關係特殊性，在最小、必要的範圍內以法律作限制，強化退離職官員及軍職人員赴中國大陸管理，以維護國家安全利益與尊嚴。

陸委會公布的民調顯示，有8成以上民眾支持政府主張維持台海和平穩定是兩岸共同責任，雙方應健康正常往來與交流（87.8％），及認為兩岸人民持續往來交流有助增進兩岸良性互動（84.8％），同時有逾6成民眾支持政府完善兩岸交流互動的相關法令及管理作為（64.1％）。

陸委會表示，開展健康有序的兩岸交流，是維繫兩岸和平穩定發展的重要一環。調查結果顯示，7成以上民眾不同意中國大陸打壓台灣及片面設置兩岸交流政治前提的作法（75.2％），及認為中共以交流名義對台進行政治統戰無助兩岸關係發展（70.1％）。呼籲對岸正視台灣民意，共同推動多元良性的交流互動，才有助於兩岸關係向前發展。

陸委會強調，面對中國大陸持續對台針對性的負面作為及刻意影響兩岸交流的舉措，我政府始終秉持「對等尊嚴、健康有序」原則，營造健全的兩岸交流環境及建立完善的管理規範。

本次調查也顯示，6成以上民眾認為，政府將退離職高階官員及將領赴中國大陸管制期間，改為「至少三年，只能增加不能減少」之作法適當（66％），及贊成政府對於違反赴陸規定者，應視違法行為輕重，處以罰款、減少或取消月退休金等不同程度之處置作法（65.8％）。

陸委會指出，政府考量兩岸關係特殊性，在最小、必要的範圍內以法律作限制，強化退離職官員及軍職人員赴中國大陸管理，以維護國家安全利益與尊嚴。

本項調查是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在7月31日至8月2日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1079份，信賴度為95％，抽樣誤差在正負2.98％。調查結果已對受訪者性別、年齡、教育程度及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。