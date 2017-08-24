肯定世代傳承 日本外務省表彰台灣2民團

台灣歌壇、日本獎學金留學生聯誼會獲頒2017年度日本「外務大臣表彰」，日本獎學金留學生聯誼會理事長鍾文岳（右起）、名譽理事長賴浩敏、台灣歌壇副代表曾昭烈24日接受日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫（左）頒贈「表彰狀」。（記者朱沛雄攝）

2017-08-24 17:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本外務省今頒贈「外務大臣表彰」給台灣歌壇及日本獎學金留學生聯誼會兩台灣民間團體。日本駐台代表沼田幹夫表示，日本與台灣是人連人、心連心的特別夥伴，台灣歌壇透過短歌、留學生聯誼會透過留學經驗傳承，各自與日台年輕世代相連。沼田幹夫對於聯繫日台厚重情誼的兩團體，表示由衷感謝，他也相信這樣超越世代的廣泛交流將一直延續下去。

日本台灣交流協會今天下午舉辦「外務大臣表彰」儀式；「外務大臣表彰」為日本外務大臣為表揚增進日本及其他國家間友好關係的個人或團體，所設置之獎項。日本前外務大臣岸田文雄於今年7月批准頒贈「外務大臣表彰」給台灣歌壇及日本獎學金留學生聯誼會，沼田幹夫今頒贈表彰狀給兩團體代表。

沼田幹夫致詞時說，台灣去年首次有兩個日語教育學會獲獎，今年則由台灣歌壇與日本獎學金留學生聯誼會獲獎，他相當開心。台灣歌壇今年成立屆滿50週年，以推廣日本傳統文化短歌為主，沼田說，聽聞近年日台雙方的年輕參加者也逐漸增加；聯誼會則由司法院前院長賴浩敏於1988年成立，為留學日本的校友搭起日台交流的橋樑。

沼田幹夫說道，日本與台灣是人連人、心連心的特別夥伴，日語世代的思想透過文化分享與留學經驗交棒傳承，各自與日台年輕世代相連。沼田幹夫對於聯繫日台厚重情誼的兩團體，表示由衷感謝，他也相信這樣超越世代的廣泛交流將一直延續下去。

台灣歌壇代表蔡焜燦日前逝世，今由副代表曾昭烈出席領獎，曾昭烈表示，台灣歌壇希望在台灣守護日本珍貴文化的熱誠，自創立至今日從未改變，今後也將由台灣年輕人承襲，以全新思維繼續向前邁進。日本獎學金留學生聯誼會理事長鍾文岳出席領獎，表示聯誼會透過舉辦留學生說明會與人才招募博覽會等活動，促進台日交流，未來將繼續為台日友好關係努力。

賴浩敏受訪時則表示，聯誼會只是做當然要做的事情，竟因此受到外務省表揚，「有點不好意思」。賴浩敏說，今後將致力於強化及深化台日關係，希望全方位地推進台日關係，不只在於文化、經濟、社會與觀光層面，因為最後可能不得不碰到政治問題，也需要以更前瞻、包容、尊重的胸襟，推廣正確觀念。

日本獎學金留學生聯誼會獲頒2017年度日本「外務大臣表彰」，日本獎學金留學生聯誼會理事長鍾文岳（前排中）、名譽理事長賴浩敏（前排右二）等聯誼會成員24日接受日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫（前排左二）頒贈「表彰狀」。（記者朱沛雄攝）

台灣歌壇獲頒2017年度日本「外務大臣表彰」，台灣歌壇成員24日接受日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫（前排左四）頒贈「表彰狀」。（記者朱沛雄攝）

台灣歌壇獲頒2017年度日本「外務大臣表彰」，台灣歌壇副代表曾昭烈（右）24日代表台灣歌壇接受日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫（左）頒贈「表彰狀」。（記者朱沛雄攝）