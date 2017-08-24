藍營上萬提案允減至1/3 院會今夜戰至12時

國民黨團對前瞻預算案提出10421項提案杯葛，提案書堆積如小山，不過國民黨團釋出善意，表示願縮減案量至原案量三分之一。（記者叢昌瑾攝）

2017-08-24 17:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院本會期第三次臨時會今繼續協商「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，國民黨團釋出善意，表示願縮減案量至原案量三分之一，目前討論仍持續進行。立法院長蘇嘉全稍早宣布，今院會延長至今晚間12時，繼續協商，以確定後續處理程序。若今協商仍無共識，就會直接進入表決。

國民黨團對前瞻預算案提出10421項提案杯葛。不過國民黨團書記長林為洲今表示「願意把提案整併」，將提案量縮減至原本的三分之一，他也建議，可變更議程，先處理「國體法」，再處理前瞻預算案。

時代力量立委黃國昌、親民黨團總召李鴻鈞則對此表達支持。黃國昌表示，支持國民黨縮減案量，也支持先處理國體法，他並建議，可以一計畫為一單位，屆時只要處理約4百案。

立法院長蘇嘉全則表示，院方計算，自今天至8月31日，若扣掉一天處理國體法，以及各黨團發言時間，剩下時間可處理8百案，因此希望國民黨團最後整併剩8百案表決，加上其他主決議等，最後以1千案內處理。

蘇嘉全也說，1千案統整出來後，下週一（28日）於朝野協商先做檢討，有共識的通過、沒共識的就表決，下週二、三、四再送進院會處理。他也建議依照「款、項、目、節」，但立委要以「款」為單位進行發言。

民進黨團原先主張，應依過去審查特別預算和總預算的慣例，以「項」為單位處理，並照「會議規範」第53條規定，依據提案的先後順序處理，且「一事不二議」。不過國民黨團認為，「會議規範」只能當參考，且「款、項、目、節」都要處理。

雖民進黨團對國民黨團承諾有疑慮，但也做出讓步。民進黨團總召柯建銘表示，同意依照「款、項、目、節」進行處理，但時間控管很重要，必須要31日前完成審查。