綠高層讚吳敦義：募款能力強 藍營免操煩

2017-08-24 16:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨行管會主午邱大展上午透露，8月份黨工薪水仍無下落。對於國民黨頻頻哭窮，民進黨秘書長洪耀福表示，吳敦義本身社會能力強，在副總統任內累積很多人脈，募款能力比前主席洪秀柱強很多，國民黨候選人不用太擔心。

民進黨中執會昨天通過「2018年九合一選舉特別預算」案，歲入編列7000萬元，以小額募款為主，而歲出編列6366萬1000元，主要為社會組織工作、影片製作及廣告托播、網路廣告及政策說明、新聞輿情蒐集及新聞專題、民意調查費用、辦理活動組織工作以及相關輔選經費等。

洪耀福今天談到特別預算時表示，昨天通過的預算是第一階段，今年是民進黨首度將選舉預算分兩階段編列。這是因為不管從國內外的選舉來看，選舉都是長期工作，從組織佈局、網路宣傳、政策研究要先走，這些前置工作都要先做。

洪耀福表示，以往民進黨選舉前都會編列一億五千萬元到一億六千萬元特別預算，「這種金額連國民黨一個鄉鎮長選舉都不夠花。」今年會先編列第一階段，在今年九月到明年六月執行。明年六月後，選舉會進入「熱戰期」，那時候再編列第二階段預算，這些錢會用來造勢、辦活動。

洪耀福也坦言，民進黨執政後，反而募款比在野時更謹慎。

至於國民黨近期不斷喊沒錢，洪耀福表示，吳敦義的社會能量、社會人脈很寬，比洪秀柱的募款能力強很多，國民黨候選人應該不用太擔心。他說，吳敦義跟建築界、工程界關係很好，而吳敦義的兒子跟金融界、創投界關係都很深，「吳敦義不是省油的燈」。

洪耀福說，明年選舉國民黨雖然沒有黨產，但吳敦義當黨主席，「國民黨打選戰不是問題」。