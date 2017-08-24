柯文哲的格局比郝龍斌高？ 他PO圖分析網友推爆

郝龍斌與柯文哲。（合成圖：資料照，記者王藝菘攝，記者李容萍攝））

2017-08-24 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前怒斥大鬧世大運的反年改團體是王八蛋，前台北市長郝龍斌則在臉書批評柯文哲以「王X蛋」來搶走屬於選手的鎂光燈，還說擔心世大運最後留給大家的回憶，只剩柯文哲所說的「王X蛋」名言；柯文哲則在臉書PO文，針對世大運感謝郝龍斌與市府同仁。對此，臉書粉專「小聖蚊的治國日記」直言，從兩人PO文的態度，就能知道誰的格局比較高。

郝龍斌前天在臉書PO文，替台灣選手不斷奪牌的消息感到開心，他認為世大運的主場是台灣、主角是各位選手，只希望柯市長不要再以「王X蛋」來搶走屬於選手的鎂光燈；他也表示「我只擔心，2017台北世大運最後留給我們的回憶，只剩柯文哲市長賽前不斷的個人媒體行銷，以及他的『王X蛋』名言！」。

柯文哲則在世大運開幕前一天PO文感謝郝龍斌，「從郝市長申辦成功的那一刻起，台北市政府努力了6年。明天，世大運就要開幕了」；另外，柯文哲也感謝世大運工作同仁，在面對台灣這場最大運動賽會，每個人都繃緊神經，發現問題、解決問題，大家都在為台灣的榮耀而奮鬥。

「小聖蚊的治國日記」貼出郝龍斌與柯文哲「前任市長的格局與現任市長的格局」的發言比較圖，直言「人家感謝你和市府同仁，你嫉妒他的鎂光燈又只看得到王八蛋，高下立判；你以為打『王X蛋』三個字就比較有教養嗎？」

文章下方的網友紛紛留言，「覺得斌斌一直聚焦在王八蛋上，是在吃醋大家都不注意他嗎？」、「誰准你拿卵葩比雞腿的！！！」、「藍藍路靠爸前首都市長之基隆立委敗選人....別要求太多了！」、「為了自己的政治利益去攻擊真的在做事的人 有眼睛的人都看得出來」、「他只是想提醒大家他這個前市長為世大運砸大錢蓋了只能用一次的選手村跟不合國際規格的場館，他真的很怕大家忘記他的德政」。