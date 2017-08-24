國民黨上萬提案擋前瞻 鄉民爆30秒可看完202個提案...

民進黨立委進議場後，爭相與國民黨的提案書合影。（記者叢昌瑾攝）

2017-08-24 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨為了阻擋前瞻預算過關，提出上萬項提案，內容浮濫又離譜，甚至有以《金剛經》、《戰國策》等經典作為杯葛前瞻計畫預算的內容。1名鄉民更製作影片在PTT爆料，有202份疑似國民黨的提案，花30秒就可看完，原來每份提案中只是百分比數字不一樣而已。

在這項疑似為國民黨的提案中，指出「有鑑於中央及地方政府財政日益惡化，中央及地方政府早已舉債度日，行政院卻以極短時間內草率編列『前瞻基礎建設計畫及預算』，以致許多細部項目皆未完成先期作業、可行性評估、綜合規劃、環境影響評估等法定程序，為避免浪費有限財政資源，『中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案』歲出總計編列1,089億2,476萬元7千元，建議減列99.9％，科目及年度分配數自行調整。」

然而隨著鄉民製作的影片推進下去，卻發現在這份提案後的其他提案，竟然只是在「99.9％」做了變更。也就是說，202份提案中文字全都相同，只是「99.9％」變成了「99.7％」、「99.6％」，最後遞減到「35.5％」，202份提案也就看完了。

製作影片的鄉民對此質疑，202份提案都這麼誇張，那麼其他1萬份的提案素質可想而知。其他網友看到後全都紛紛笑翻，直呼就算只有30秒，看完後仍然覺得自己浪費了生命；還有人建議國民黨如果要杯葛的話，還是要認真一點。

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