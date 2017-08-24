5年160億 科技部將打造台灣AI重鎮

行政院院會聽取科技部報告台灣AI科研戰略，會後由行政院發言人徐國勇（左二）與科技部長陳良基（左一）說明。 （記者李欣芳攝）

2017-08-24 13:42

〔記者李欣芳／台北報導〕科技部為打造台灣成為AI（人工智慧）發展重鎮，提出「我國的AI科研戰略」，5年內投入160億元推動包括建構AI主機、設立AI創新研究中心、打造智慧機器人創新基地、半導體射月計畫、科技大擂台等五大策略。行政院長林全今天表示，AI對未來30年的國家競爭力是個關鍵，具備AI的國家勢必掌握未來全球科技發展並影響國力，此案對台灣未來發展非常重要。

林全今天在行政院院會聽取科技部報告後裁示說，我國要擁有完整的AI產業，除了需有現有的ICT產業群聚及優質的軟硬體人才，如何讓AI應用、熟悉AI的各領域軟體也是項重要工作，請科技部與教育部、經濟部等機關協力合作，引導學、研及業界投入，積極推動，並定期滾動檢討成果。

科技部長陳良基在會後記者會說，建構AI主機以4年共50億元經費，進行硬體建置、研發服務；設立AI創新研究中心以5年為期，每年預計投入10億元，深耕人工智慧人才與技術研發。

陳良基表示，至於在中科及南科打造智慧機器人創新基地，預計4年預計投入20億元經費；半導體射月計畫4年將投入40億元經費，全力協助打通半導體業進入AI Edge的瓶頸，積極培育頂尖半導體製程與晶片設計人才，以提供半導體產業迎接AI市場爆發時急需的高階人才。此外，科技部舉辦首屆「科技大擂台 與AI對話」，共有149個隊伍報名，總獎金3000萬元。