國民黨提萬案擋前瞻 鄭運鵬諷：智商天際線87.87分

2017-08-24 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕立法院本屆第3次臨時會審查前瞻預算，國民黨為了阻擋前瞻預算過關，因此祭出上萬項提案，紙本印出後疊起來竟高達100多公分，此舉也引起外界批評。民進黨立委鄭運鵬則諷刺，國民黨智商的天際線是87.87分。

鄭運鵬在臉書PO出立法院堆成一座小山的提案，不滿的說「國民黨智商的天際線」，是87.87分的美景，不能再高了！

PO文下方的網友也紛紛留言批評，「他們的智商根本就是0.987」、「 無聊的國民黨」、「我講兩萬次了，國民黨35席還是太多了...」、「浪費紙！」。