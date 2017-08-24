接見新任日台交流協會理事長 小英問：有沒有打算去看世大運？

蔡英文總統今（24）日上午接見「日本台灣交流協會」理事長谷崎泰明時表示，現在台灣正在舉辦世大運，從世大運當中可以看到，台灣用非常熱情、真誠的態度，向世界張開雙手。「不曉得理事長有沒有打算去看一下？」（資料照）

2017-08-24 12:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統今（24）日上午接見「日本台灣交流協會」理事長谷崎泰明時表示，現在台灣正在舉辦世大運，從世大運當中可以看到，台灣用非常熱情、真誠的態度，向世界張開雙手。「不曉得理事長有沒有打算去看一下？」她相信，這次訪台的過程中，谷崎理事長也會感受到台灣對日本的親切和友善。

蔡總統指出，今年「交流協會」改名為「日本台灣交流協會」，我方的「亞東關係協會」也把名稱改成「台灣日本關係協會」。雙方更改名稱，展現出台日對彼此的重視。此外，今年3月，日本派遣1972年以來最高層級的官方代表─總務副大臣赤間二郎，到台灣出席活動。這些新的氣象，代表台日關係已經邁入新的階段。

蔡英文表示，新的階段會有更多新的可能。去年，台日之間有600多萬人次互訪，再創歷史新高。為了讓日本旅客能有更完整的時間，體驗台灣的文化和生活，我們也準備放寬日籍旅客來台的護照效期。

蔡總統指出，台灣已經預告要開放日本和牛進口；明年開始，台灣的金鑽鳳梨，也將大量銷往日本。讓兩國的優質農畜產品互相流通，是我們可以繼續努力的方向。

蔡總統強調，台灣願意為台日交流、為區域的和平及繁榮，盡最大的力量；我們希望能夠早日參與包含TPP在內的各個區域經濟整合，以及加快台日經濟合作協商的進程，強化雙方的經貿關係。

蔡英文表示，近來日方多次在國際上聲援台灣，官房長官菅義偉更直接代表日本政府，表達對台灣參與ICAO、WHA等國際組織的支持。對於日本的支持，所有台灣人民點滴在心頭，她要再次表達感謝。

蔡總統說，谷崎理事長曾在越南和印尼擔任大使，對於東南亞事務十分熟悉。現在台灣正推動新南向政策，她很期待台灣和日本的產官學各界，針對東協和南亞市場，可以找到更多可以合作的主題，未來將持續向理事長請益。