身心障礙與兒童權利公約國際審查 林全要各部會通力合作

2017-08-24 12:37

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天在行政院會中，聽取衛福部報告「我國身心障礙者權利公約暨兒童權利公約首次國家報告國際審查作業規劃」，林全說，為與國際接軌，落實國內身心障礙者及兒童權益保障，請相關部會全力配合衛福部規劃，積極辦理因應事項，並詳細答覆國際專家學者提出的問題清單，讓國際社會充分瞭解我國落實人權保障的努力與決心。

衛福部表示，首次國家報告國際審查會議我國都以副總統名義，正式邀請長期參與聯合國身心障礙者、兒童權利保障之專家各5人擔任國際審查委員，就我國身心障礙與兒童人權重要議題，與政府代表、民間團體及兒童少年代表進行建設性的對話，藉以瞭解我國落實身心障礙者及兒童權利公約之現況、檢視尚待改進之處並提供具體建議。「身心障礙者權利公約首次國家報告國際審查會議」將於10月30日至11月3日在台大國際會議中心舉行。

另外，「兒童權利公約首次國家報告國際審查會議」訂於11月20日至24日在公務人力發展學院的福華國際文教會館辦理。

林全指示，各部會應共同合作，積極促進兩部公約各項權利發展，藉由這次國際審查過程，使國際社會更加瞭解我國在此二人權發展上的努力與進展，並依據審查委員的結論性意見檢討、研擬後續施政，讓身心障礙者及兒少的權益保障能更加落實。