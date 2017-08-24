台東縣議員田石雄因病過世 享年69歲

2017-08-24 12:08

［記者張存薇／台東報導］台東縣議員田石雄今天上午因病在家中過世，享年69歲。

田石雄曾任台東地區農會、台東縣農會理事長，也任15至18屆議員，出身綠島鄉的他很關心綠島觀光發展、富岡港擴建等議題，也常為農、漁民請命，爭取權益。

田石雄今年初因身體狀況不佳，幾度進出醫院，5月份定期會時仍堅守議員職權、出席質詢，今天上午在家人陪同下安詳離世。

縣選委會指出，田石雄為第1選區議員，因剩下任期未達2年，第1選區缺額也未超過一半，因此不須補選。