推動農民納職災保險 屏縣府率先將農民列慰助對象

2017-08-24 11:41

〔記者曾韋禎／台北報導〕一樣都是從業人員，廣大勞工享有「職業災害保險」，農民卻沒有。多位民進黨農業區立委呼籲，應將農民納入職災保險的對象，保費可再精算；屏東縣政府更將率先農民列為職災慰助對象。

包括蔡易餘、莊瑞雄、周春米、陳亭妃、蔡培慧等來自農業區的民進黨立委今召開記者會，呼籲政府盡速推動農民職災保險。

已長期投入研究農民職災的屏東縣政府勞動處長林德輝指出，對於農民職災，包括預防、重建、補償等三方面；屏東縣府已積極宣傳，呼籲農民要補充足夠的水分，也透過農民曆教導農民該如何自我保護。

他預告，屏東縣府將在8月30日修正辦法，率先將農民列為職災慰助對象，盼能發揮示範作用，帶動政府重視農民職災保險。

蔡易餘指出，相較於勞保的傷病給付、失能給付，農保的身心障礙給付，金額、種類都少很多，更沒有職業傷病給付。但農民確實會遭受熱衰竭、農藥中毒等職災。

莊瑞雄表示，包括德國、日本、丹麥都有農民職災保險制度，政府應該儘快建構農民的職安網，因為這是農業勞動力老化的重要問題。

周春米指出，農民常見的職災有中毒、中暑、白內障、肌肉骨骼變形，但農保卻無法提供更多的保障；「職業安全衛生法」明明有列入農林漁牧業，但規劃中的「職業安全保險法」卻沒有農民，若政府要鼓勵青農返鄉，就要做好農民職災保險。

她呼籲，在相關法制到位前，農委會、勞動部都要努力向農民宣導，預防、減少職災的發生。

蔡培慧認為，農民可能會擔心保費的問題；所以應該精算各項職災的保費，透過不同職業別的認定標準，讓農民有所選擇。