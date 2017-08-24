福衛五號明凌晨升空 林全：我科技里程碑

2017-08-24 11:40

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣首枚自製人造衛星福衛五號衛星，將於明日凌晨在美國加州范登堡空軍基地發射升空，行政院長林全今天表示，福衛5號發射升空是我國科技界的重要里程碑，社會大眾也重視這項成果，歡迎各首長到新竹太空中心現場觀看，或收看電視轉播。

科技部長陳良基表示，我國福衛五號衛星將於25日凌晨，於美國加州范登堡空軍基地發射升空，台視新聞並將於兩點半進行直播，他邀請部會首長赴新竹太空中心現場觀看，或與民眾一起收看電視直播。

林全是在今天上午主持行政院院會時，做以上表示。