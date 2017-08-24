香港首現政治犯 林飛帆：全世界民主政體警訊

台灣民團代表一同出面聲援香港抗爭者，反對香港司法打壓。（記者呂伊萱攝）

2017-08-24 11:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港近日出現首批政治犯，台權會、亞洲青年民主連線與島國前進等民間團體，今聯合召開記者會聲援香港抗爭者。島國前進發起人林飛帆強調，中國威權擴散對全世界民主政體都是嚴重警訊，台灣不能置身事外，呼籲台灣社會持續支持香港，也盼台灣政府積極捍衛民主價值。亞洲青年民主連線成員曾柏瑜則說，連線已發起跨國連署，將在亞洲發起其他行動，堅定地和香港人民站在一起。

香港高等法院近日針對「反東北發展」與「重奪公民廣場」兩刑期覆核案宣布結果，皆改判加重刑期。抗議新界東北開發的13名泛民主派年輕成員，被改判8到13個月徒刑；雨傘革命學運領袖、雙學三子黃之鋒、羅冠聰和周永康等人則改判6到8個月，並即時入獄，成為「首批最年輕政治犯」。另928公眾妨擾案與旺角清場案等案件，共117位青年社會運動工作者，仍在面臨審訊中。

台權會與島國前進、亞洲青年民主連線、經濟民主連合、司改會、西藏台灣人權連線、人權公約施行監督聯盟與台灣同志諮詢熱線協會等民間團體，今天共同在立法院召開記者會，高呼「台灣撐香港、抗命拒認命」等口號，誓言支持香港抗爭者人權。

前民陣副召集人、前學聯秘書長陳樹暉昨特來台透過活動向台灣社會說明香港目前局勢，說明港台是對抗北京威權的夥伴，今也出席記者會。陳樹暉說，北京政府透過釋法與覆核刑期等方式改變香港法律，從體制內剔除反對聲音，也在體制外打壓運動者。陳樹暉說，司法體制原是保護香港人，現在政治卻可以透過法律控制港人的言論自由空間，挑戰香港民主法治。但陳樹暉強調，上週日遊行多人站出來支持，可說港人面對北京政府打壓，已經給出「我們不怕」的答案，將不會從民主運動退下來，繼續爭取國際社會支持。

林飛帆致詞表示，中國北京政府透過覆核刑期將運動長羅織入罪，顯示「行政、立法與司法的三權合作」已經成真，香港作為阻止中國威權擴散的第一道防線正面臨挑戰。林飛帆進一步指出，中國威權擴散對全世界民主政體都是嚴重警訊，他擔憂整個東亞人權保障將持續低落，台灣不能自外於國際體系。林飛帆也擔心香港運動者將步上中國維權人士命運，呼籲台灣社會透過寫信與實際行動，持續支持香港，也盼台灣政府積極捍衛民主價值。

亞洲青年民主連線成員曾柏瑜則說，亞洲青年民主連線由日本、香港、韓國、台灣與菲律賓等地青年組成，已經發起國際連署，嚴厲譴責香港司法部門以不公的司法報復抗爭者，連署正在美國、歐洲與亞州發酵。曾柏瑜強調，為了實現真正的民主，台灣不應輕忽任何民主的退步，該組織亞洲青年民主連線將在亞洲發起其他行動；「在艱困時刻，我們堅定和香港人民站在一起！」

台權會與華人民主書院也發起「聲援香港政治犯明信片行動」，歡迎台灣人從今天起至所有香港抗爭者被釋放為止，透過寫明信片與信件的方式，在明信片上寫上支持的話與抗爭者名字聲援，送至天曉得咖啡館、台權會、華人民主書院與香港天主教正義和平委員會等地。

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