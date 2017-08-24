藍營提萬案擋前瞻 把林全寫成「林泉、林銓」...

徐永明抓包藍營擋前瞻提出的提案將行政院長林全的名字寫錯。（圖擷取自徐永明臉書粉絲專頁）

2017-08-24 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨這次祭出了上萬項提案，準備在立法院臨時會中力阻前瞻預算過關，為湊出大量的提案數量，竟有國民黨立委準備《金剛經》、《戰國策》，對此，時代力量立委徐永明表示，提案內竟然「連行政院長林全的名字都能寫出多種版本，低級錯誤只會讓立院被行政部門輕視！」

徐永明於臉書PO文表示，「林泉、林全、林銓？傻傻分不清楚，還想倒閣！麻煩國民黨用功點，低級錯誤只會讓立院被行政部門輕視！」

徐接著指出，國民黨為杯葛前瞻預算的審查，提出1萬多筆沒營養的「闌尾提案」，其中連金剛經、大禹治水、戰國策竟都能成為提案內容，更讓人搖頭的是「連監督的對象，行政院長林全的名字都能寫出多種版本，這種低級失誤真的是讓行政官員看笑話，國民黨自己不要臉，不要拖全立法院下水」。

徐於文末呼籲，國民黨堅持將1萬多案印成紙本，已浪費許多地球資源，拜託趕緊實質審查，別再浪費人民納稅錢了。

有網友留言，「腦殘藍畜的智商，通常低於50」、「笑死人沒水準」、「已經搞不出名堂了」、「無良無恥腦殘匪黨政客，玩火自焚」。