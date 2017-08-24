黨產會追繳期限到 國民黨以美金公債繳付 央行指債券不會處理

2017-08-24 10:39

〔記者施曉光／台北報導〕行政院黨產會日前針對國民黨在民國36年依國防最高委員會決議以轉帳取得的不動產，做成追繳8億6488萬餘元的行政處分，即將於明日到期，國民黨行管會主委邱大展今日上午召開記者會宣布，國民黨將以所持估計現額約385億1000多萬元，於民國36年第二期美金公債的實體債票與零散息票繳付抵銷。

中央銀行指出，根據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第63條，明列出凡是民國38年前在大陸發行尚未清償的外幣債券、民國38年黃金短期公債，以及「國家行局及收受存款的金融機構在大陸撤退前所有各項債務」，在國家統一前，都將不予處理。

邱大展強調，外界關心國民黨主席吳敦義是否會因此被限制出境，「但絕對不會」。

對於媒體詢問，如果黨產會不接受，國民黨仍被法務部行政執行署查封怎麼辦？邱大展指出，「還不會走到這個地步」，因國民黨「在某種程度上有繳錢」，如果法務部行政執行署查封是為了拿回八億多元，國民黨會以其他方式償還，甚至提償債計畫，「除非法務部行政執行署甘願變成黨產會的附屬組織，才不排除發生這種情況﹗」

至於媒體追問所謂償債計畫為何？邱大展則以「不方便說」回應。

邱大展強調，該批黃金公債是中華民國政府依據「民國三十六年美金公債條例」發行時，國民黨以黨產黃金、美金等外幣繳購取得，而且「民國三十六年美金公債條例」迄今仍未廢止，國民黨目前還是可以主張該批中央銀行發行的公債債權。

他並強調，黨產會主張追徵的來源是民國三十六年轉帳取得的土地，國民黨主張以民國三十六年政府發行公債用以行使抵銷，完全合情合理，行政執行署不應該刻意忽略這批公債的效力且不接受。

邱大展還說，如果國民黨現在有錢，早就還了，而且至今日止，八月份黨工薪水還無下落，吳敦義已經知道此事，並會設法處理，只是到目前為止仍無著落。