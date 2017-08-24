疑捲入劉喬安賣淫還債富商 參選藍中央委員遭剔除

富商陳萬添（左）被國民黨踢出中央委員候選資格名單。（資料照，記者黃捷翻攝自「柏泰園」官網）。

2017-08-24 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨天公布審查通過的358位中央委員候選人參選資格，據網路媒體報導，其間少了一名富商陳萬添，原本被指為黨內基層實力雄厚的「萬添黨部」可能因而瓦解。

陳萬添未通過資格審查 「萬添黨部」不成軍

《上報》報導，由於在舉行黨代表選舉期間，黨中央接到太多關於陳萬添請客吃飯拉票的檢舉，本月22日晚間，國民黨廉能委員會連夜開會討論後，認定「有損黨的聲譽」，取消陳萬添的中央委員參選資格，「萬添黨部」不成軍。

報導指出，陳萬添是多家上市櫃公司董座及大股東，身價高又政商關係雄厚，去年7月加入國民黨，即佈局參選中央委員及中常委，時間太短即參選惹黨內爭議，但他基層人脈大串連動作積極，甚至被稱「萬添黨部」，傳擁逾萬黨員，在這次國民黨二十全代選舉中，跟數個大咖換票聯盟具有相當實力。

在洪、吳內鬥交接不明的階段，對中央委員選舉的規劃不明，導致黨內混亂，傳陳萬添就是在該階段趁亂崛起。不過，在吳敦義當選主席後，就傳出挺吳派展開搜證，準備踢掉陳萬添，在公告中央委員候選人資格時，陳萬添果然沒有列名。

綜合媒體報導，陳萬添不止是知名富商，更曾捲入涉嫌逼太陽花女王劉喬安賣淫還債醜聞，他兒子陳泰安（後改名陳敬衛）更曾惡作劇，拿自己糞尿潑遊民，被稱為潑糞少年。