反年改鬧世大運 陳芳明：向討債集團說呸！

台灣文學家批反年改團體鬧世大運作法，如討債集團。圖為世大運開幕，反年改團體在場外敦化北路與八德路口，和警方發生推擠衝突。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-08-24 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運是全球盛事之一，有人為國爭光，有人鬧場，台灣文學家陳芳明就盛讚，「看見自己國家的運動員在場上展現實力之際，胸中總是湧起無可言喻的驕傲」；但是，看到「場外的反年改集團首腦的嘴臉時，整個光榮感立刻遭到污染」，直接表態「向運動員致敬，向討債集團說呸！」。

陳芳明一早就在臉書發表自己對世大運的感想，用「究極的力與美」來讚賞陳映竹在滑輪溜冰競逐時所展示的英姿，不止內心感動不已，她「在斜彎跑道上，疾馳的風那樣，她身體所散發出來的魅力，以及整個構圖的平衡感，已經到了無懈可擊的地步。」

陳芳明指，「她在短短兩個小時裡，就拿到兩個冠軍。只要看見這一幕，便覺得世大運主辦就值得了」。

但世大運也有鬧場的，陳芳明指「運動員賣力在運動場上捍衛國格時，卻有一群討債集團窮極智慧在羞辱國格。他們滿腦子都是在計較個人的「利與霉」。全國國民都在為運動員搖旗吶喊之際，就有這麼自私自利的集團在為自己哭窮。據說他們曾經是公務員，居然是如此仇視自己的國家，踐踏自己的國家」。