檢警傳訊反年改鬧場群眾 藍委遷怒內政部

2017-08-23 23:05

〔記者曾韋禎／台北報導〕反年改團體上週六大鬧世大運開幕盛會，引爆國人怒火。然而國民黨立委黃昭順、徐臻蔚等人，竟趁與各部會溝通前瞻預算之機，大罵內政部指揮警方傳訊民眾，是讓人民處於恐懼。

首先是徐榛蔚不滿，何以警方能在大清早拘提反年改民眾到案？這是讓人民處於恐懼。

黃昭順也大罵，到底是什麼樣子的案件，需要這樣做？還要對人民上銬。

列席的內政部次長花敬群表示，這是警方配合檢方辦案，以證人的身分請他們說明，絕無上銬。

徐榛蔚再三強調，就只是因為某人震怒，就要這樣欺負善良百姓？