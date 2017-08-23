檢警傳訊反年改鬧場群眾 藍委遷怒內政部

2017-08-23 23:05

〔記者曾韋禎／台北報導〕反年改團體上週六大鬧世大運開幕盛會，引爆國人怒火。然而國民黨立委黃昭順、徐臻蔚等人，竟趁與各部會溝通前瞻預算之機，大罵內政部指揮警方傳訊民眾，是讓人民處於恐懼。

首先是徐榛蔚不滿，何以警方能在大清早拘提反年改民眾到案？這是讓人民處於恐懼。

黃昭順也大罵，到底是什麼樣子的案件，需要這樣做？還要對人民上銬。

列席的內政部次長花敬群表示，這是警方配合檢方辦案，以證人的身分請他們說明，絕無上銬。

徐榛蔚再三強調，就只是因為某人震怒，就要這樣欺負善良百姓？

  • 檢警調查世大運開幕式滋擾案，昨日約談「屏東反年改聯盟」召集人黃冬輝等七人，全國公務人員協會理事長李來希（左二）號召群眾赴北檢聲援。（記者朱沛雄攝）

    檢警調查世大運開幕式滋擾案，昨日約談「屏東反年改聯盟」召集人黃冬輝等七人，全國公務人員協會理事長李來希（左二）號召群眾赴北檢聲援。（記者朱沛雄攝）

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