前瞻列軌道中心再遭質疑 高鐵局：整合國內產業重要組織

2017-08-23 20:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院臨時會今天審議前瞻基礎建設預算時，有立法委員提出交通部未依交通委員會決議，向交通委員會提出「軌道技術研究暨驗證中心」計畫專案報告，就於前瞻計畫編列預算，明顯違反決議。高鐵局副局長楊正君表示，交委會今年4月20日通過提案後，交通部原要配合議程安排提出報告，但後來就碰到休會，但計畫列在前瞻中，配合立法院於臨時會期間審議預算，所以未能及時提出專案報告。不過，交通部有個別向委員說明必要性及急迫性，後續立法院正式會期開議後，將洽交通委員會安排，並提出專案報告。

軌道技術研究暨驗證中心計畫是提升國內軌道產業發展及軌道自主技術的重要一環，日本、韓國、中國、歐洲等軌道先進國家，都有設置軌道研究專責組織。楊正君說，台灣軌道系統長期採購國外技術及產品，若不集合全國力量，逐步統計各項設備規格，就容易被賣方壟斷，不僅錢都讓人賺走，還會留下一堆麻煩。期望透過成立軌道技術研究暨驗證中心，整合國內軌道技術研發及驗證能量、制定軌道規範及標準，在多項軌道計畫推動的同時，同步提升國內產業。

對於軌道中心可做些什麼，楊正君以手機為例說明，以前各品牌手機為了搶市場，都有各自的充電接頭，但功能就只是為了充電而已。經過市場機制後，現在智慧型手機不是用Android系統就是iOS系統充電設備，等於是統一了規格。

但台灣軌道系統目前可能同一個功能的零組件，台北捷運進口的是圓形、桃園機場捷運是方形、高雄捷運是六角形，根本沒有統一規格，楊正君說，這樣就容易被賣方壟斷，有些招標時臨時湊出來的供應商，一段時間後就消失，軌道公司買不到相同零件需要另外想辦法，也導致維修零件成本居高不下。

軌道中心成立後，將逐步建立自主技術及統一零組件規格，楊正君說，就像是電風扇來說，進到台灣就一定要適用110伏特、插座要兩孔，未來台灣軌道產業也要慢慢做到這個地步，讓零組件外型可以不同，但是規格必須一致。規格一致後就可擴大市場外，讓國內廠商知道台灣軌道產業的需求有多少，增加開一條生產線意願。

另外，軌道中心還可提供營運公司設備改善及技術解決方案、協助政府軌道安全檢查、事故調查等所需技術支援。