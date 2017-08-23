台中補助青農3萬元！蔡英文期待更多創新和典範

台中市長林佳龍帶著青農和「賢拜」一起到中執會分享政策經驗。（記者蘇芳禾攝）

2017-08-23 20:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台中市長林佳龍今天帶著青農到民進黨中執會報告台中推動狀況，林佳龍說，台中市用類似德國師徒制的概念，以一年為期，市府每月三萬元津貼補助青年農民，跟「賢拜」們學技術、社會網路等無形資本，留農率高達九成。據轉述，總統蔡英文表示，她非常贊同賢拜參與「青年加農」的計畫，期待執政縣市有更多創新和典範，也希望農委會和其他部會幫助其他財源比較短缺的縣市。

林佳龍今天帶著台中市農業局長王俊雄、青年加農計畫的「賢拜」古東喜、青農古明弘到中執會報告「青年加農、賢拜傳承」計畫。

林佳龍會後也向媒體表示，加農計畫已經邁入第三年，培養出超過百位農民，從計畫畢業之後，市府也持續協助青農土地、資金、產銷通路。這些青年也很團結，組織了公司、合作社，他們成為成功典範後，還可以帶領更多年輕人進入。

林佳龍說，這些年輕人，希望可以有更多耕地種植有機、無毒的產品，也活化農村土地利用；而「賢拜」古東喜已經建立品牌，葡萄還沒採收就已經被訂完，通路很穩定。現在大家都很重視食安，真正高品質的農業，不怕沒市場。

第一屆青年加農學員古明弘說，台灣農業面臨最大問題，就是在於老化，老一輩人覺得，年輕人若從農，都是找不到工作。而台中市政府透過辦活動、計畫，把農業地位提高，這個政策讓很多年輕人回來。

而取之於社會，用之於社會，古明弘說，結業後他們成立台中市青年農民協會，舉辦食農體驗活動，讓消費者知道食物怎麼來，解決食安問題。此外，也成立合作社，透過打團體戰，做運銷和互助，希望回饋社會。

民進黨發言人張志豪轉述，蔡英文在聽完報告後轉述，賢拜們不只是教怎麼種，而且賢拜的社會關係，以及其他種種的經驗，是更重要的資產。所以也非常感謝賢拜不藏私，來帶領青農。

蔡英文說，台灣的農業基礎很好，每一個縣市的農業政策，都有他們不同的面向和創新，所以非常期待執政的縣市，在新農業的發展上，有更多的創新和典範，也希望農委會可以持續跟不同地區的縣市政府鼓勵，財源比較短缺的縣市，要麻煩農委會跟其他部會能給予鼓勵。

據了解，嘉義縣長張花冠聽完林佳龍報告後，馬上感嘆嘉義縣連五千元都出不起，微酸台中是「三萬農」。

農委會副主委陳吉仲隨後說明，中央有好幾個計畫，補助可達每個月四、五萬元。林佳龍也解釋，他過去和在中興大學任教的陳吉仲熟識，因此有政策合作。張花冠接著感嘆台中市「朝中有人」，黨內人士分析，這句話可能是在暗諷另一名嘉義出身的農委會副主委翁章梁無法替嘉義爭取經費。