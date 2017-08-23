前副縣長呂永泰出線 接任國民黨澎湖縣黨部主委

2017-08-23 18:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕前澎湖縣副縣長呂永泰，今日確定接任國民黨澎湖縣黨部主委，原主委鄭清發調任組織發展委員會組織經營部副主任；針對呂永泰出線，澎湖藍營人士不感意外，呂為前縣長王乾發力薦人選，民進黨立委楊曜也肯定呂的經歷。

國民黨歷經黨魁大戰，澎湖藍營政壇人士各有支持對象，現任黨魁吳敦義最大支持者，為前縣長王乾發、前立委林炳坤夫人張端美等人，吳敦義接任黨主席後，第一波基層黨務系統換人，澎湖縣黨部主委由前副縣長呂永泰接任，各界都認為與輔選功臣王乾發力薦有關；至於支持洪秀柱的原主委鄭清發，則轉任組發會，續留原縣市協助地方黨務發展。

針對藍營澎湖縣黨部新主委出爐，民進黨籍立委楊曜率先發表聲明祝賀，認為呂永泰歷任馬公市代會主席、議員及澎湖縣副縣長職務，行政經歷相當完整，同時擔任公職期間認真負責，能力普獲各界肯定，因此希望能在呂永泰領軍之下，澎湖能成為台灣不可能見到的藍綠良性競爭縣市，打破藍綠政黨藩籬，一切以澎湖建設為優先。

由於藍營主委易將，也連帶牽動下屆百里侯布局，目前澎湖藍營仍以議長劉陳昭玲為第一優先，劉陳經歷完整，擁有農會系統支持，實力雄厚；但因現任縣長陳光復也出身湖西沙港，在為鄉不為黨的前提下，是否披掛戰袍出征仍是未定數？副議長陳雙全早已放話，議長若不參選縣長，將當仁不讓出馬角逐，陳雙全為前立委林炳坤系統，可望獲得縣黨部全力支持。