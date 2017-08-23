柯P罵「王八蛋」卻獲48萬讚？ 她神分析網友推爆

2017-08-23 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕世大運開幕式被反年改團體鬧場，事後台北市長柯文哲怒罵一聲「王八蛋」，不但引起紛議，也讓柯文哲在社群平台跟女網友互嗆，結果柯文哲反嗆的留言獲得48萬網友按讚；之後一名網友在PTT上詢問「柯文哲的48萬讚回應是不是正好戳破社會假象？」，有網友作出分析，為什麼柯文哲嗆網友「王八蛋」卻能獲得數十萬讚，精闢的言論被鄉民推爆。

一名網友在PPT上發文表示，現今台面上不知有多少看似道貌岸然，私德卻敗壞的政治人物，他覺得柯文哲就像照妖鏡，一上任就不知有多少牛鬼蛇神都現形了，柯文哲的「王八蛋」發言及48萬讚回應，是不是正好戳破社會假象？

針對這個疑問，有網友回文分析，柯文哲在台灣政壇有一個特殊性在，可以像這樣做到讓藍綠民嘴打手聯合攻擊，實踐真正意義上的「和解」，表示他們真的很怕柯文哲；他分析，一個柯文哲就讓藍綠怕成這樣，那如果多了兩三個，這些專門操縱民意、族群和意識形態的政客與政黨，就都不用玩了。

像這次的事件，柯文哲一句王八蛋，雖然引來藍綠的罵聲，但柯文哲卻還是有很多人支持；就是因為「人民的眼睛」是看得見的，不只台北市民，基本上全台灣的人都看到了，「柯文哲與這麼多的人們，是花了什麼心力，是怎樣在搞世大運的」，而就是這份認同感，讓這聲「王八蛋」有了力道、有了底氣。

他批評，這些藍綠打手裝的有多愛國、有多恨鐵不成鋼，只是想利用批評世大運來達成他們的政治目的；講難聽點，「其實大家都看得出來，那些人哪個真正關心過世大運？」

此文一出，立即引起鄉民議論紛紛，有人批評：「柯文哲自己失控，罵了聲王八蛋，把問題失焦，讓原本最該被究責的人喘息了」；也有網友表示認同：「其實不是不在乎形象，是年輕人受夠了那種油頭粉面的人渣」。