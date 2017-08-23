明年台日高峰會 高雄爭取到主辦權

2017-08-23 17:36

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會城市外交有重大突破！議長康裕成今首度率團、參加在日本熊本市舉行的第三屆台日交流高峰會，當大會宣佈明年由台灣主辦、並詢問各城市承辦意願時，康裕成快手高舉，為高雄搶得主辦權。

除爭取到台日高峰會在高雄舉行，康裕成在交流會上也以日語強調：「我們（高雄）很喜歡熊本，盼透過高峰會互動，讓高雄與熊本、及日本各城市關係更上層樓」，懇切發言讓與會日本各城市議員，對高雄印象更深刻。

台日交流高峰會由日本全國友台議員聯盟「全國日台友好議員協議會」發起，日本多個議會參與；前兩屆峰會分別在日本金澤、和歌山舉辦，並發表金澤宣言、和歌山宣言，除支持台日雙方加強交流，也聲明日本支持台灣參與ICAO等國際組織。

今第三次峰會也發表熊本宣言，強調支持台灣對國際組織做出貢獻，並將此次峰會交流和友好精神，與時俱進傳遞給下一代。

此外，來自台灣高雄美濃的重光悅枝，在峰會發表在日本創業及奮鬥的專題演講，與會的康裕成與高市議員聽到來自高雄同鄉的成功奮鬥史，倍感親切且與有榮焉。

今年主辦城市熊本市在會中宣佈，明年第四屆峰會將由台灣舉辦，並詢問與會台灣各城市代表承辦意願，康裕成立刻舉手表態，第一時間為高雄搶下主辦權。

高市議會出席第3屆台日交流高峰會的成員尚包括翁瑞珠、陳政聞、方信淵、林瑩蓉、沈英章、黃石龍、簡煥宗、黃淑美、周玲妏、蕭永達、黃紹庭、陳慧文、林宛蓉、李雨庭、高閔琳及陳信瑜等議員。