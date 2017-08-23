接任國民黨基隆市黨部主委 議長宋瑋莉：責無旁貸

2017-08-23 17:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨中央公布地方黨部主委名單，基隆市議長宋瑋莉將接下國民黨基隆市黨部主委，成為國民黨基隆市黨部首位女性主委；宋瑋莉說，艱難時刻任重道遠，接下主委她責無旁貸。

宋瑋莉表示，接任基隆市黨部主委是承擔的開始，日後將為人民擔起這份責任；未來將為人民爭取權益，黨部組織仿效企業進行制度化，以公共利益為優先，宣傳黨的政策與方向。

宋瑋莉進一步指出，落實在野政黨的力量，與人民站在一起，以百姓利益為依歸，以民眾福祉為優先，希望能為基隆這座城市未來的發展，奠定民意的根基。

宋瑋莉擔任基隆市議員13年，2012年年初基隆市議會前副議長曾水源因病去世，2012年4月20日進行補選，宋瑋莉當選第17屆副議長，2014年當選基隆市議會第18屆議長迄今。

宋瑋莉的公公林文龍，連任基隆市8屆議員，有市議會長青樹稱號；宋瑋莉老公林家輝接下父親棒子，曾任2屆基隆市議員，為地方服務。後來，由妻子宋瑋莉代夫出征，林家在基隆市議會14屆從未間斷。

國民黨主席選舉時，多路人馬角逐，宋瑋莉選擇力挺前副總統吳敦義，在基隆市民間社團開會餐敘，皆能看到兩人合體，吳敦義到哪裡，宋瑋莉就到那裡；這次宋瑋莉被欽點接下主委，外界並不意外。

現任國民黨基隆市黨部主委水雲翔，則將接掌國民黨花蓮縣黨部主委。