工總：政府把資方妖魔化

2017-08-23 16:16

〔記者羅倩宜／台北報導〕全國工業總會今（23日）與勞動部座談，台灣區絲織公會理事長戴宏怡表示，「是政府把資方妖魔化！」他說，資方照顧勞工會比勞動部官員少嗎？但政府官員叫資方要「有良心」，這種說法就是暗示資方沒良心。

工總表示，勞動部平常沒有建立勞資對話機制，一味指責資方，並不是有建設性的做法。

戴宏怡指出，近期與某高層官員見面，談到一例一休，對方表示，加班工時不能太多，竟脫口而出說：「你們資方要有良心！」戴宏怡認為，這種把資方妖魔化的作法，是政府的卸責。他舉例，中小企業缺乏人資能量，主要是規模太小，對於勞基新制很難理解並適應，「政府是否有努力輔導這類企業，解決他們適應新規定過渡期遇到的困難？」

他建議，政府應建立機制，讓中小企業的人資管理，更能與法規接軌，以免不合理的新制對產業界造成過多負擔，「畢竟台灣有9成以上屬於中小甚至微型企業，很多根本就不知道什麼叫做人資管理。」

工總秘書長蔡練生則語重心長表示，工總多次呼籲政府，建立勞資對話機制，不要等有事了才在談判桌上對立。「工總願意出錢，但不能出面邀請勞方代表，因勞方也擔心背上被『資方摸頭』的罪名。」他說，由政府部門出面比較恰當。「可惜打了幾次電話，勞動部都沒有回應。」