柯P嗆王八蛋獲近50萬讚 羅智強：如果是我罵的話...

前總統府副秘書長羅智強稍早於臉書邀請民進黨立委鄭運鵬一同直播分析「王八蛋現象」。（圖擷取自羅智強臉書粉絲專頁）

2017-08-23 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在臉書詢問台北市長柯文哲「誰才是王八蛋」，柯文哲留言回嗆「你和那些反年改團體」，引來外界議論，對此，前總統府副秘書長羅智強稍早於臉書邀請民進黨立委鄭運鵬一同直播分析「王八蛋現象」，羅智強表示，「若今天是他罵網友王八蛋，得到的可能就是幾10萬個叉叉」。

羅智強直播開場時，指出「我還滿佩服的！柯文哲罵網友王八蛋有幾10萬人按讚，但如果今天換作是我，可能就是有幾10萬人按叉叉了」，訪問鄭運鵬對柯文哲造成的「王八蛋現象」有何看法。

鄭運鵬表示，柯文哲社群網站有同溫層，有可能是因為看到柯罵王八蛋的留言，「覺得滿爽的」才按讚，進一步分析網友會按讚也有可能是因為反年改造成世大運各國選手一度無法進場一事已經引起公憤，而「為什麼像柯文哲一樣口無遮攔的政治人物會有這麼多粉絲？」鄭解釋，他認為世大運的推波助瀾是很重要的原因，分析「這只是暫時現象，柯應該很快就會做調整」。

鄭指出，當世大運被反年改鬧場之後，有人訪問柯文哲感想，他回「我想想再說」，結果隔了20小時，就說出「王八蛋」，「花了20小時才想出這經典的幹話」，鄭表示，柯從政初期就一直是口無遮攔，後發生學運及考慮選舉的因素，才逐步調整講話內容，但當選後，又故態復萌，講了一堆刺激的話。

有網友留言，「柯文哲24小時不到就快50萬個讚，小強的百萬讚恐怕已經不是對手了！」、「選柯P當市長就像選了個活寶，最好不要連任了」、「柯P這種人還是乖乖回家拿手術刀吧」、「強哥要是你罵的話肯定被罵翻」。