反年改鬧世大運 檢警大傳喚被告、證人名單

2017-08-23 16:06

〔記者錢利忠／台北報導〕檢警偵辦世大運開幕滋擾案，除鎖定先前涉嫌毆打萬華警分局漢中所巡佐劉金銓的南台灣抗暴聯盟發言人顏才仁，另掌握當天穿黑衣服，家住高雄的南台灣抗暴聯盟成員李彧彬也涉對劉動手、該聯盟成員陳進添則涉丟煙霧罐；台北地檢署今早以證人身分傳喚屏東反年改聯盟召集人黃冬輝等7人，至於李彧彬及陳進添，警詢後也將移送北檢複訊。

今天清晨檢警分別至台北市、新北市、高雄市、台南市、屏東縣、花蓮縣等地區，傳喚涉襲警的李彧彬、涉丟擲煙霧罐的陳添進等2名被告；另針對事發當晚，曾在場與警方發生推擠或拉扯警方護欄者，先以證人身分傳喚。

包括曾擔任屏東縣後備司令部少將司令的黃冬輝、退休警察余正勝、退休警官李孟萍、退休教師沈明華、王萬秋、林立騰、臧道榮等7人，今天均以證人身分被傳喚，除了李孟萍涉嫌拉扯警方護欄外，其餘6名證人均涉嫌推擠員警。

今早約11點，黃冬輝抵達北檢後，檢察官先進行人別訊問，之後即被帶至松山警分局進行偵訊，稍晚將再移送北檢複訊。今天下午2點多，林立騰、臧道榮也已被依證人身分移送北檢複訊，林立騰庭訊半小時即請回。今天下午4點多，黃冬輝等5人也被移送北檢複訊。

全國公務人員協會理事長李來希今天下午2點多則號召民眾到北檢「關心」，李來希受訪表示，被傳喚的退休軍公教警消人員，早上5點起就被人押解來台北偵訊，不符合刑事訴訟法；在國家重大賽事或慶典上有示威遊行抗議，代表這個國家是自由民主的國家，一點也不可恥。