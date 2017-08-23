嗆世大運回憶只剩柯P「王X蛋」 郝龍斌被鄉民噓爆

郝龍斌說：「我只擔心，2017台北世大運最後留給我們的回憶，只剩柯文哲市長賽前不斷的個人媒體行銷，以及他的『王X蛋』名言！」。（資料照，記者方賓照攝）

2017-08-23 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲日前罵鬧場的反年改團體是王八蛋，前台北市長郝龍斌在臉書痛批柯文哲以「王X蛋」來搶走屬於選手的鎂光燈，他直呼：「我只擔心，2017台北世大運最後留給我們的回憶，只剩柯文哲市長賽前不斷的個人媒體行銷，以及他的『王X蛋』名言！」。

郝龍斌昨在臉書PO文，替台灣選手不斷奪牌的消息感到開心，他認為世大運的主場是台灣、主角是各位選手，只希望柯市長不要再以「王X蛋」來搶走屬於選手的鎂光燈。

郝龍斌將柯文哲與當年任台北市長的馬英九、與他自己做比較，他指出，聽奧時場外同樣有抗議馬英九的民眾；花博舉辦時，市府也收到國際恐怖份子來台的情資，柯文哲早握有情資，也有6000名的優勢警力，身為應有能力應變的主事者，卻只會在出狀況後、怒氣衝衝的發洩情緒惡言，甚至還和網友逞口舌之能。

郝龍斌寫道：「我只擔心，2017台北世大運最後留給我們的回憶，只剩柯文哲市長賽前不斷的個人媒體行銷，以及他的『王X蛋』名言！」

不過，郝龍斌的PO文卻在PTT上被網友噓爆，紛紛留言：「不管回憶是啥反正不會有你啦」、「別一直刷存在感好嗎？」、「羨慕忌妒恨」、「刷存在感」、「一直刷存在感是怎樣」、「你忌妒了嗎？」

相關連結請見：