吳敦義任命 國民黨22位縣市黨部主委出爐

2017-08-23 14:01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日公布新主席吳敦義上任後首次任命的22個直轄市、縣市黨部主委名單，前主席洪秀柱昔日派任的地方黨部主委獲留任或調任的有10人，由專職幹部調升的有2人，另外吳敦義考量擴大經營層面，蓄積動員能量，在10個地方黨部派任地方人士。

國民黨全代會日前核備「直轄市縣市委員會主任委員直選辦法及組織規程修正案」，為地方黨部主委由現行黨中央派任改為黨員直選奠立遊戲規則，預定9月中旬辦理公告、10月中旬投票，但當天也同時通過1份由522位黨代表連署的臨時提案，授權黨中央可以因地制宜、分階段實施直選，換言之，未來藍營地方主委將不會全面直選。

吳敦義今先核派地方黨部主委，最近就會由組發會與地方黨部評估公布有那些縣市黨部優先推動直選，那些縣市黨部暫緩實施。據了解，為化解某些地方山頭對日後未直選主委的反彈，黨中央這次核派的地方主委人選，大致上都是地方派系可以接受的人選。

例如國民黨所謂「借重地方人才」的10個地方黨部主委（義務職），例如過去擔任新北市民政局長、三重市長的新北市主委李乾龍，基隆市議長宋瑋莉擔任基隆市委黨部主委，新竹縣議會副議長陳見賢擔任新竹縣主委，前立委呂學樟出任新竹市黨部主委，雲林農田水利會會長林文瑞擔任雲林縣黨部主委，嘉義縣議員王啟澧擔任嘉義縣黨部主委，前台北農產運銷公司總經理韓國瑜擔任高雄市黨部主委，前立委廖婉汝擔任屏東縣黨部主委，台東縣議會副議長陳宏宗擔任台東縣黨部主委，前澎湖縣副縣長呂永泰擔任澎湖縣黨部主委。

國民黨表示，為因應當前任務與挑戰、各縣市政治情勢變化以及為辦理縣市黨部主委直選工作、2018年九合一選舉輔選先期部署需求，除了派任具有地緣關係或工作經驗的黨務幹部擔任主委外，也邀請地方具黨職身份的重要幹部擔任主委，以借重其影響力擴大經營層面，活化組織經營、蓄積動員能量。

現任地方黨部主委獲留任或調任部分共有10人，分別為台北市黨部主委陳永仁、宜蘭縣黨部主委張建榮、桃園市黨部主委楊敏盛、彰化縣黨部主委張曼莉、南投縣黨部主委洪榮章、嘉義市黨部主委蔡明顯、台南市黨部主委莊占魁、花蓮縣黨部主委水雲翔、金門縣黨部主委林芳旋、連江縣黨部主委林滿正；由專職幹部調升的部分則有兩人，分別為台中市黨部主委陳明振、苗栗縣黨部主委林祥川。