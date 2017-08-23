小英遺憾世大運禁國旗？ 黃重諺︰台灣人共同遺憾

2017台北世大運開幕式民眾帶國旗進場。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-08-23 12:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕世大運在台舉行，卻不能播放我國國歌，也不能用國旗參賽，總統府發言人黃重諺今天接受廣播專訪時，被問到蔡英文總統是否因此感到遺憾，黃表示，「這是台灣人共同的遺憾」。

不過，烏拉圭代表團在上週六開幕進場時，高舉一面印著兩國國旗的旗幟，寫著大大的「謝謝台北 烏拉圭愛你」，成為亮點，對此，黃重諺表示，這是他們自發性的，並非外交部運作。

黃重諺也特別提到，德國媒體報導，德國代表團特別在行前提醒該國選手，不要因為「一中原則」，對台灣瞭解有錯誤的印象；而因「一中原則」差點無法成行烏干達，他們的選手受訪時也強調，運動背後代表國際和平的價值應該高於所有政治。

至於中國由國台辦交流局長黃文濤率團來台參賽，是否視成兩岸互動的新模式與新契機？黃重諺說，過去1年多來，台灣做為兩岸中的一方，竭誠歡迎所有好的交流與溝通，只要有機會，其實雙方都可以這樣做，中國也可以嘗試不一樣的做法。而他認為，中國在聯合國安理會這次願意投贊成票制裁北韓，這也是新的模式，願意開始對區域間的安全與和平，以同理心面對其他人的想法，國際環境就會有不同。