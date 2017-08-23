國民黨妥協 前瞻預算協商依八大項目討論

2017-08-23 12:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院本會期第3次臨時會今繼續協商「前瞻基礎建設第一期特別預算案」，因立院國民黨團提萬案杯葛，導致朝野對後續審查程序爭論不休。在國民黨妥協下，朝野今達共識，各黨團按照「前瞻條例」所列八大建設項目，針對所關心的議案與相關部會溝通，最後再對八大項目提出具體減列數額。

各黨團時間分配，則為時代力量黨團自今下午1至3時，親民黨團自下午3至5時親民黨團，國民黨團自下午5時至午夜12時，民進黨團則會全程列席。

國民黨團對前瞻預算案祭出案海戰術，提出10421提案杯葛，佔總提案數10658案的97.7%，遭民進黨團痛斥「存心搞破壞」。

國民黨團提案甚至出現大量複製貼上，還有類似「每案只改1個數字」的內容，例如每案刪減幅度只差100萬元的提案，一共連續出現1531案，另如刪減衛福部預算，每案刪減幅度只差10萬元等。

立法院長蘇嘉全表示，若要一案一案協商，三個月都協商不完，也不該有「差個一萬元就做一個提案」的提案方式，國民黨團主張逐案宣讀，議事人員唸一週都唸不完，「如果大家的目的就是不協商，就儘早表態，不要浪費時間。」

蘇也建議，若要繼續協商，可依照「前瞻條例」所列八大類進行討論，比較容易聚焦，也好請官員來交換意見。若協商談不下去，就到院會處理，並依照議事規則走。

國民黨團書記長林為洲昨於協商時強調協商要一案案處理、一案案宣讀。他今則表示，國民黨團的態度就是「刪得越多越好」，除了攸關緊急的建設以外，其他刪到零也好，「你說拖時間、說杯葛，我都承認。」