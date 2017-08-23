美國CSIS學者團拜會立院 蔡其昌：盼台美關係穩定深化

2017-08-23 12:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）台美政策訪問團近日訪台，今拜會立法院副院長蔡其昌。蔡其昌表示，訪團關心台美關係、兩岸關係與台灣內政改革等議題；蔡其昌也向學者們強調，台美關係穩定、深化發展對台灣最有利，不過對所有的意外之喜都報以感謝。

著名兩岸專家、CSIS中國權力計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）近日率一批年輕學者訪問台灣，今天上午拜會立法院，由蔡其昌接見訪團。民進黨立委羅致政週一也與訪團廣泛交換意見約一小時。該團中有許多首次來台、40歲以下的年輕學者，蔡其昌歡迎他們多多訪台，也建議應多了解台灣「庶民意志與想法」，因台灣人民追求何種生活型態與價值觀念，是台灣研究的重要部分。

學者們主要關切台美關係，蔡其昌說，台灣與美國在各層面連結都相當密切，從「台灣旅行法」與近期國防相關議題，都更加凸顯台美關係的重要性。他也期盼學者們透過華府智庫的角色持續關心台灣，「有機會也可以為台灣發出正義之聲」。

雙方也談到兩岸關係，學者們關心民進黨維持現狀政策的規劃，蔡其昌強調，民進黨的兩岸政策是以台灣社會最大公約數為前提的務實主張。民進黨二十年來兩岸政策已進化和轉變，「更加務實與穩定」，但他認為對岸對民進黨的理解仍停在20年前，沒有利用民進黨執政機會改善彼此關係，「很可惜」。

蔡其昌也向學者們表達，台美關係穩定、深化發展對台灣最有利，例如支持台灣參與國際組織、官員往來正常化、維持台海安全基本防衛能力等，但同時對所有的意外之喜，也都報以感謝。

訪團約在台停留一週，葛來儀則僅對媒體表示，週五、週六將前往台南與高雄。據了解訪團將與高雄市長陳菊及台南市長賴清德等見面，但沒有拜訪總統府的計畫。

蔡其昌今天中午也接見日本自民黨參議員中西祐介。日本議員與地方官員訪台頻密，除中西祐介外，香川縣知事浜田惠造、鹿兒島知事三反園訓及愛知縣知事大村秀章等人也都於8月率團訪台。