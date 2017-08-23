被爆開幕式嚇傻呆坐？ 柯P：臉色鐵青倒是真的

2017-08-23 12:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕本屆世大運開幕儀式遭「反年改」團體抗議，一度讓各國選手無法進場，事後傳出當時台北市長柯文哲嚇傻癱坐、六神無主，還好總統蔡英文出手救援成功。柯文哲今對此忍不住批評台灣媒體聳動，並強調自己等了幾分鐘都沒有看到運動員進場，就知道不對勁。

柯文哲今天赴台北網球中心慰問世大運員工後受訪，談到雜誌「壹週刊」指他在開幕式當天一度嚇傻癱坐在貴賓席，總統蔡英文即刻救援，第一時間啟動國安系統排除狀況，並親自向國際大學運動總會（FISU）主席保證選手安全無虞。

柯表示，當運動員都沒有進場時，就已發現不對勁了，趕緊從高處查看場外情況。對於自己被指「嚇傻」呆坐原地、癱坐在位、六神無主、臉色鐵青，他嘲諷說，「算了啦，台灣媒體一定要寫得非常聳動」，在思考被寫成六神無主，坐在那卻變成癱坐在那，不過，「臉色鐵青倒是真的。」

報導稱總統蔡英文隨即啟動國安系統，柯回說，總統在跟國安局長彭勝竹講話，總不好意思湊上去問他們在幹嘛，但他發現場外狀況後，就有立刻用國安局長的電話打給警察局，下令抓人。

現場媒體追問，所以是總統Hold場嗎？柯先是反問「Hold是什麼意思？」接著說，這種事情是國安局、國安會在指揮調度。

相關影音