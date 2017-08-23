是真的！副總統「大仁哥」做莊 聚賭大殺四方

副總統陳建仁做莊與長者們玩「十八喇」，大家玩得笑呵呵。（記者湯世名攝）

2017-08-23 12:19

〔記者湯世名／彰化報導〕「大仁哥」陳建仁做莊聚賭，這是甚麼景象？副總統陳建仁今天下鄉訪視，在彰化縣和美鎮南佃社區發展協會與老人們大玩復古桌遊，陳建仁還親自下海做莊擺起碗公大玩「十八喇」（骰子）、撲克牌十點半，不少老人跟他對賭，陳建仁大殺四方，逗得老人家笑呵呵，直呼：「跟副總統玩骰子超過癮！」

彰化縣政府推桌遊老人動腦防失智，副總統陳建仁今天由縣長魏明谷、立委陳素月等人陪同訪視和美鎮南佃社區發展協會，南佃社區發展協會理事長柯振奇邀請陳建仁與社區長者一起體驗平日社區活動，並與長者們一起大跳健身操，還共進午餐，進而關懷社區照顧關懷據點的情形，期望藉此參觀據點特色與產業，瞭解社區長者的需求。

陳建仁看到老人們玩十八喇、十點半及象棋麻將時，一時興起下海做莊，先是與長者大玩撲克牌「十點半」，結果長者們點數都是5至8點，也有人爆掉，陳建仁先拿了8點，不料緊接著他又拿了6點，當場爆掉，「大仁哥」不甘示弱，再玩一次，結果以9點大殺四方。

緊接著陳建仁再玩骰子「十八喇」，連玩兩回都幾乎通殺，現場驚呼連連，長者們都說：「副總統太強了！」

陳建仁表示，社區照顧關懷據點是屬於初級預防老人照顧相當重要的一環，在彰化縣政府努力之下，彰化縣的社區照顧關懷據點已連續2年獲得衛生福利部金點獎肯定，為了鼓勵長者走出家裡，參與社區活動，創全國之先，辦理復古式桌遊活動，期待透過長者熟悉的四色牌、十八喇、十點半、象棋麻將等庶民休閒，讓長者動腦、達到刺激大腦思考活化、延緩老化的效果，同時促進長者間情感交流，讓長者老年生活不孤單。

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