為倒閣連署 林德福回「娘家」尋親民黨支持

國民黨團總召林德褔等人，23日拜會親民黨團總召李鴻鈞，希望能夠在不信任案中獲得支持。（記者叢昌瑾攝）

2017-08-23 11:28

〔記者鄭鴻達／台北報導〕為使倒閣連署案成案，曾任親民黨籍立委的立法院國民黨黨團總召林德福，率黨籍幹部前往拜會老戰友兼親民黨團總召李鴻鈞，盼親民黨團4席立委加入連署。李鴻鈞收下連署文書後，表示此事非他說了算，仍需要內部討論後，再盡速向大家報告。

曾於2001年至2006年任親民黨籍立委的林德福，今率國民黨團書記長林為洲、首席副書記長李彥秀，前往立法院親民黨團辦公室，拜會親民黨團總召李鴻鈞，尋求親民黨籍3席立委李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞及1席無黨籍但參加親民黨團的立委高金素梅加入連署。

林德福表示，這次815大停電後，造成很多地方嚴重的停電，行政院長林全於詢答時並未將政策講清楚，如今內閣滿意度只剩28.6%，不滿意度則高達61.5%，因此國民黨團對林全內閣提出不信任案，希望親民黨能攜手促成。

林為洲則說，本來期待林全能說明國家能源政策，但過去颱風再大，也不致造成這次600多萬戶停電的規模，林全答詢一整天下來，他聽親民黨前輩們的質詢，也都沒得到滿意的回應，因答詢中親民黨與他們立場很近，因此冒昧提此不信任案，希望共襄盛舉。

李彥秀則表示，從一例一休、雄三飛彈誤射，人民對林全內閣很反彈，早該調整，執政黨心態很傲慢，不只在野黨，連民進黨立委內部也對內閣不滿，因此在野黨監督力道要加大，是時候該給內閣大調整，也是給執政黨一個警告，盼親民黨一起監督政府。

李鴻鈞則先歡迎3位國民黨團幹部蒞臨，並說林德福與他是同一期進立法院的多年好友，監督執政者是在野黨應有的責任，台灣供電系統有很大的問題，但從行政院報告看不出東西，國民黨團的連署他們收到了，但此事不是他說了算，內部需要再討論一下，會盡快回覆。

立法院國民黨團拜會親民黨團，尋求支持倒閣連署。（記者鄭鴻達攝）

立法院國民黨團總召林德福，率黨團書記長林為洲、首席副書記長李彥秀，拜訪親民黨團總召李鴻鈞、副幹事長周陳秀霞。（記者鄭鴻達攝）