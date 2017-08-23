廖國棟認了！《金剛經》提案 勸小英也能唸一唸

國民黨立委以《金剛經》、《戰國策》等經典作為杯葛前瞻計畫預算的內容，立委廖國棟受訪證實是其辦公室提案。

2017-08-23 10:06

〔記者鄭鴻達／台北報導〕外傳有國民黨立委以《金剛經》、《戰國策》等經典作為杯葛前瞻計畫預算的內容，立委廖國棟受訪證實是其辦公室提案，並強調此舉是隱喻及對時政批判，希望中央政府到總統蔡英文都能好好唸一唸，在安靜穩定情緒下做出政策。

媒體提問國民黨立委廖國棟，《金剛經》之提案是否出自其辦公室。廖國棟表示，學者、實務界都認為前瞻計畫是超越正規、常軌的條例及預算，他們非常不以為然，而眾所皆知，台北市長柯文哲每天都會唸《金剛經》，就是希望能降魔、安定下來好好做對的事。

廖國棟接著說，他以此是要隱喻批判時政，希望從總統到中央政府以下，都能好好唸一唸，讓自己在非常安靜、穩定的情緒下做出政策，而非想到啥就做啥，因為此提案的警示效果已達成，也讓大家注意到了，因此就沒有送案，連署狀況也還需要與辦公室釐清。

媒體問《戰國策》提案是否也出自廖國棟國會辦公室，廖國棟回應，他當過黨團總召，非常關心國家社會發展，若沒經過最起碼程序就強硬要幹，非常不好，因此才提《史紀》、《戰國策》、《金剛經》等，盼提醒執政者以蒼生為念，不要以個人意志為施政主軸。

媒體追問若真送案，議事人員宣讀提案時將如念經一般，廖國棟表示，如果這樣也很好，能讓大家安靜下來聽（金剛經），《金剛經》與聖經一樣，都是經典，他覺得每個人有時間都該唸一唸。

但稍早在國民黨團書記長林為洲受訪被問及此事時，林為洲表示此流傳的提案並無立委簽名，無法證實，若真的有、覺得不妥會再撤回補提案，感謝民進黨的朋友幫忙看他們的提案。

國民黨立委以《金剛經》、《戰國策》等經典作為杯葛前瞻計畫預算的內容，立委廖國棟受訪證實是其辦公室提案。（法務部廉政署提供取自網路）