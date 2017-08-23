為擋前瞻預算提案唸金剛經 綠委嗆藍委：搗蛋！

前瞻預算案提案厚達104公分。（立院民進黨團提供）

2017-08-23 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨這次祭出了上萬項提案，準備在立法院臨時會中力阻前瞻預算過關，為湊出大量的提案數量，竟有國民黨立委準備10頁《金剛經》，建議可以藉唸經解除亂臣賊子掏空國家的災厄，對此，民進黨立委痛批這根本是「搗蛋」。

國民黨為阻擋前瞻預算過關，祭出了10421項提案，民進黨總召柯建銘表示，國民黨提一萬多個預算刪減案，「三個月也表決不完」，民進黨願意釋出最大善意來談，預算要怎麼刪「只要合理就面對」。

綜合媒體報導，國民黨提出的上萬項提案中，竟有國民黨立委提出10頁篇幅的《金剛經》經文，強調當面對亂臣賊子掏空國家時，可藉唸經解除災厄，還有藍委引出《戰國策》中，齊威王廣納諫言，使燕國、趙國、韓國、魏國皆向齊威王朝拜的例子，奉勸治國者要廣納諫言。

民進黨立委王定宇則批評，國民黨用這種抄文件、小說、史記的方式不是在野黨應該有的行為，此舉根本在拖累國家重大建設，另外，民進黨立委鄭運鵬也抨擊，1萬多件提案若印成紙本，高度可能可達105公分，直言「根本像一個小孩站在旁邊」。

前瞻預算案提案厚達104公分。（立院民進黨團提供）