政院啟動組織改造 傳「天下第一大部」是它！

行政院啟動組織改造，預計下會期將相關法案送立法院。圖為行政院長林全（右）、環保署長李應元（左）。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-08-23 08:45

〔即時新聞／綜合報導〕環保署昨（22日）30週年署慶，行政院長林全致詞表示，環資部即將成立，應該以更高視野看環保發展方向；而環保署也宣示將推動「環境資源部」組織改造，未來將成為「天下第一大部」。

《聯合報》報導，行政院已啟動組織改造，預計下會期將相關法案送立法院。其中環保署將大幅擴編，哪些單位及業務會併入，備受關注。有知情官員透露，相關部會間展開角力，搶人也搶錢，還存在許多爭議，待林全協調拍板，最快這禮拜可以明朗。

報導提到，按照之前規劃，包括經濟部水利署、礦務局，農委會林務局、水保局，內政部營建署所屬的國家公園及下水道業務等，都要併入環境資源部，協調後，礦務局移轉問題不大，其他仍有爭議。

在經濟部水利署部分，因水資源開發調度跟產業有關，若移到環保署，有引發不利產業調度用水的疑慮。在農委會林務局方面，因林務局範圍大，若全移到環資部，環資部業務將包山包海，目前傳出農委會不放林務局，不過環保署長李應元強調應併入。內政部所屬國家公園及下水道業務，內政部也反對併入。