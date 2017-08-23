誰接閣揆變變變！？水牛伯成為最新熱門人選

誰接閣揆一夕數變，游錫堃成為最新的下屆閣揆熱門人選。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-08-23 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕中油董事長陳金德沒有在815大跳電後立刻請辭下台，拖了3天才下台，這也使民進黨派系鬥爭浮上檯面，未來誰接閣揆成為熱門話題，今天出版的周刊繼續接力點名下任閣揆人選，報導總統蔡英文對黨內鬥爭相當頭痛，對未來閣揆布局出現新思考，屬於「正國會」派系龍頭的游錫堃將成為下屆閣揆的熱門人選！

《周刊王》報導，民進黨新系在停電後一度屬意陳金德留任，並力薦新系政務委員主導調查，但「英派」某大老看不下去，致電給小英痛批新系根本是寧可犧牲黨的形象，也不犧牲派系利益，讓蔡英文覺得事態嚴重，要求林全果斷處理停電的政治責任。

報導引述綠營立委說法，指稱陳菊原本是閣揆熱門人選，但「英派」早就擔憂未來若由新系接任閣揆，蔡英文恐怕將完全被架空，因此對陳菊、賴清德接閣揆都有所保留，反而是「正國會」派系龍頭的游錫堃有行政院長的經歷，在黨內輩分又高，更不會威脅蔡英文連任，成為「英派」點名接替閣揆的人選之一。

游錫堃臉書PO文：悠遊山林 消遙自在

誰接下任行政院長，被點過名有賴清德、陳菊、前經建會主委何美玥等，而被這則報導點名有可能接閣揆的游錫堃，目前尚未出面回應，一早臉書則貼文：「悠遊山林，消遙自在。」