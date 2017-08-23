批警遇反年改無作為 世大運志工：只會一路叫「學長」

2017-08-23 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕2017台北世大運賽事如正火如荼進行，但反年改團體擾亂開幕進場的話題仍持續延燒。整起事件中，部分人士質疑警方處理失當，當時在現場的志工更表示，警方面對迎面而來的抗議人士，只會叫喊「學長」，根本毫無作為。

《壹週刊》報導，當晚，反年改團體原先鎖定總統蔡英文車隊進行抗議，但因國安系統順利防堵未能如願。到晚間7點，各國代表依序步出小巨蛋準備入場時，反年改突破警方管制，直衝選手走道鳴放喇叭抗議。

眼看有抗議人士意圖拉開欄杆想進入選手專用道，上百名志工趕緊組成人牆隔開，尚未進場的選手全部回到小巨蛋並鎖上門窗，但反年改團體仍不斷敲打玻璃、鳴放汽笛喇叭，FISU在獲悉此事後為維護選手安全，暫停選手入場。

當中提到，起初選手大多抱持好奇，但看到現場有人施放煙霧彈，隨即轉為不安。有世大運代表團成員指出，在外國抗議場合出現煙霧，代表場面可能已失控，自然會令外國選手感到憂慮。

另有當時在場的志工描述，警方當下的防護形同虛設，不但讓反年改團體闖入小巨蛋外側廣場，人群往選手直衝而來時，也只會一路叫喊「學長、學長」，除了有便衣刑警拿DV蒐證外沒有其它作為，連煙霧彈都是志工拿起後往外丟，痛批「簡直離譜到極點。」