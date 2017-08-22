朝國人期待靠攏！以「爭取提案」為方向積極參與聯合國

消息指出，政府將透過友邦致函給聯合國秘書長古特瑞斯，期待能透過總務委員會提案排入大會議程。（路透檔案照）

2017-08-22 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕今年的聯合國大會將於9月12日到25日召開，原先傳出今年將維持去年的作法，不會透過友邦向聯合國遞交提案。不過有消息指出，政府將透過友邦致函給聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表達台灣參與聯合國的意願，以「盡量爭取提案」為努力方向，期待能透過總務委員會提案排入大會議程。

根據《風傳媒》報導，外交部長李大維將致函給友邦，請友邦致函古特瑞斯，表達台灣參與聯合國的意願。為了增加國際對我的支持力道，政府也擬爭取非邦交國在友邦致函給古特瑞斯中共同連署。希望在總務委員會上，友邦能替我國發言、提案，以「盡量爭取提案」為方向去努力。

報導中提到，在友邦致函給古特瑞斯的信中，會盡可能多提「台灣」，政府也會在適當時候公布信函內容。在我國給友邦的信函中署名的部分，目前規劃不是由總統蔡英文署名，而是由外交部長李大維署名。

消息人士指出，雖然這樣算不上正式提案，古特瑞斯也可能把信件按著置之不理，不過已經明顯比去年積極，更貼近民間的期待。