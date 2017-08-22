蔡正元稱曾密會小英談中影案 總統府聲明：無需轉移焦點

2017-08-22 22:33

〔記者李欣芳／台北報導〕有媒體報導指稱，因中影案遭收押的國民黨前立委蔡正元指蔡英文總統多年前曾與他「密會」，並談及中影黨產交易案。總統府今晚發表聲明表示，中影案既起於蔡正元在黨產交易中的角色與行為，與旁人皆無涉，蔡正元先生應坦承面對司法調查，無需轉移焦點。

總統府表示，有關當時的會面，起因於某媒體對黨產案相關報導，與蔡正元先生產生了糾紛，總統當時基於與該媒體主管熟識，因此協助雙方見面直接溝通，不涉入雙方實質的討論，此後也未再與聞此案。