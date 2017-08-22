民進黨青年多元徵召 新增加權方案、影響擴及六都

2017-08-22 21:22

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨「青年及多元代表徵召辦法」引發黨內正反意見，相關人士透露，選對會除了原本的方案外，將會新增另一方案，影響擴及六都各個選區，方案內容包括第一次參選之新人，不論年齡，都可加權十％民調，若有新住民或三十五歲以下等其他多元條件，可再加十％民調，最多加權二十％。目前已經就這兩個方案徵詢大家的意見，最後會由選對會整合出一個方案。

民進黨日前提出「青年及多元代表徵召辦法」，原始方案內容只涵蓋全台十一個選區，加上台南一新增選區，共十二個特別選區，將徵召三十五歲以下青年或新住民等多元族群參選。不過此方案引發地方不少反彈。

一名派系操盤手受訪說，這個方案出發點就錯了，很多人在民進黨當了很久的幕僚，卻因為超過三十五歲，民進黨培養很久的人才，反而不能進入這個方案，結果造成派系支持的年輕人和政二代才會符合年齡資格，讓外界觀感不佳。新的方案把十二個特別選區擴大成六都各選區，具有普遍性，大家可以接受。

此外，派系操盤手也透露，原始方案會讓民進黨培養許久的人才，在無法代表民進黨參選的狀況下，可能改掛時代力量戰袍。

知情人士說，選對會去各縣市溝通時，都有人提到青年參政的需求，各縣市想參加選舉的年輕人很多，因此新方案才會把十二個特別選區擴增為六都，「大家都想要回復青年加分的方案。」

黨內人士表示，新增的方案為：第一次參選之新人，不論年齡，沒有參加過民進黨或其他政黨的初選、正式選舉者，可加權民調十％；若有新住民或三十五歲以下等其他條件，可再加權十％，最多加權二十％。目前已經就這兩個方案徵詢大家的意見，最後會由選對會整合出一個方案

相關幕僚說，黨中央希望把青年參政的想法推到全國，不過目前黨中央只有六都的提名權，對於其他縣市的強制力比較低。但基本上仍希望不管是原始方案或新增方案都能全國適用。