侯友宜的第一次約會...原來在這裡

新北市副市長侯友宜上「我的新北市」臉書直播，推廣新北市的宗教、七夕文創商品。（截圖自「我的新北市」臉書專頁）

2017-08-22 22:10

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府臉書「我的新北市」今（22）日晚上8點直播七夕宗教文創商品抽獎競標，副市長侯友宜也現身直播，分享年輕時與老婆第一次約會，因為當時辦公室就在武昌街、延平南路口，因此第一次約會就近就在武昌街的排骨大王吃排骨麵。

為了推廣新北市的宗教文創商品及邀民眾七夕來新北，「我的新北市」臉書直播邀來素有鐵漢形象的侯友宜分享年輕時的約會經驗；在主持人、新聞局主任秘書葉元之追問當年怎麼與太太認識，侯友宜說「吃飯就認識了」，逗得現場哈哈大笑。

侯友宜說，當年第一次約會是去武昌街的排骨大王吃排骨麵，「五十元，很貴」，也忘了後來誰付錢?還說，當年老婆看他睡辦公室很可憐，跟他說家裡有空間讓他住，他就去住，雖然被主持人虧，侯友宜急著撇清說「我很老實、很規矩」，房間、地板都打掃的很乾淨。

侯友宜打趣自己是被收容的流浪狗，久了就跟主人產生感情；不過，婚後常常不在家，侯友宜說，每次出門辦案，就叫老婆忘了他這個人的存在，老婆會問他怎麼老是不回家，他只回答「辦案」，辦什麼案，則不能說，要老婆過幾天看新聞就知道。

主持人還問他對三個女兒交男朋友有沒有意見或建議，侯友宜開玩笑說，「這年頭老爸還有建議權嗎?」得罪老婆已經很慘了，現在還要得罪情人嗎？顯示對女兒交友的充分尊重。